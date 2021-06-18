Pamuk tarlasına kenevir eken baba ve oğlu gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Yanaloba Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı JASAT ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kırsal bölgede kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaştı. İlçeye bağlı kırsal Karahöyük Mahallesi'ndeki bir pamuk tarlasında arama yapan ekipler, ekili tarlada pamuk görünümü verilen ve sıra halinde ekilen bin 118 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir ekimi yapan baba ve oğlu yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların kenevir ekimi yöntemine jandarma bile inanamadı

Ö.T. (63) ile 20 yaşındaki oğlu Y.P.T.'nin yakalanmamak için kenevir ekimini pamuk eker gibi sıralı bir şekilde yaptıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan baba ve oğlu, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal veya ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.