Pamukkale yolunu, 'tapulu arazimiz' deyip kapattılar

Denizli'de UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Ören Yeri'ne ulaşımı sağlayan karayolu, yolun bulunduğu alanın dedelerinden kalma kendi mülkleri olduğunu öne süren bir grup vatandaş tarafından kapatıldı. Pamukkale'ye Denizli kent merkezinden giriş olan Akköy Mahallesi kavşağından itibaren yolun giriş ve çıkışına şerit çekip plastik kasalar koyan vatandaşlar, şeridin üzerine “Tapulu özel mülkiyettir, girilmez” yazısı asıp arkasında beklediler. Vatandaşlar tapulu arazileri üzerinden geçen yoldan haklarının verilmesini isterken yolun bir bölümünde 45 hak sahibinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin vatandaşlarla görüşmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Yolun bir bölümünün kendi tapuları içerisinde olduğunu aktaran Yılmaz Akduman, dedesinden kalma yeri kendilerine tapu gelince öğrendiklerini söyledi. Yolu kapatmayıp kendilerine ait olan arsayı çevirdiklerini ifade eden Akduman, yetkililerle gerekli görüşmelerin sağlandığını aktardı.

Tapulu arsalarının etrafını kapattıklarını söyleyen Ayşe Yokuş ise “Amacımız yol kapatma değil, burası 65 yıldır dedemizin tapulu malıymış. Geçiliyormuş üzerinden, herkese ödenmiş bir miktar para ama bize hiçbir şey ödenmedi. Bizim toprağımızdan geçiliyor ama Pamukkale'ye biz dahi parayla giriyoruz. Bizim amacımız, yerimizin miktarının bize ödenmesi” dedi.

Ali İbileme - Osman Başpınar

