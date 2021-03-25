Pamukkaleli Fadi, 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'ten altın madalyayla döndü

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün ilk aktif branşı olan tekerlekli sandalye basketbol takımında forma giyen Filistinli Fadi Gameel Shaban El Deeb, disk atma branşında da mücadele ediyor. Geçtiğimiz ay Filistin Paralimpik Komitesi tarafından 3 Temmuz ile 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Tokyo 2021 Yaz Olimpiyatları'na davet edilmişti. Olimpiyatlar öncesi 18 - 22 Mart tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışmalarında boy gösteren Pamukkale Belediyesporlu Fadi El Deeb, Filistin Milli Takımı adına gülle, cirit ve disk atma kategorilerinde yarıştı. Fadi, disk atma kategorisinde 30.29 metrelik derecesiyle kategorisindeki 15 sporcuyu geride bırakarak altın madalya elde etti. Başarılı sporcu gülle ve cirit atmadaki derecelerle de beşincilik elde etti.

“OLİMPİYATLARDA DA BİRİNCİ OLUP ALTIN MADALYA KAZANACAĞIM”

2021 Tokyo Olimpiyatları'na katılacağı için çok mutlu olduğunu dile getiren Pamukkale Belediyesporlu Fadi Gameel Shaban El Deeb, “Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyerken, aynı zamanda cirit, gülle ve disk atma sporlarıyla da uğraşıyorum. Filistin Milli Takımı'nda yer alıyorum. Ülkemin milli takımıyla Tunus'ta düzenlenen şampiyonada disk atma kategorisinde altın madalya almaya hak kazandım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bundan sonra 2021 Tokyo Olimpiyatları için çok çalışacağım. İnşallah olimpiyatlarda da birinci olup altın madalya kazanacağım. Bana her konuda destek veren Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye çok çok teşekkür ederim” dedi.

“ŞAMPİYONADA ALTIN MADALYA ALMA BAŞARISINI GÖSTERDİ”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Fadi El Deeb'in başarılarıyla gururlandıklarını söyleyereki “Tekerlekli sandalye basketbol takımımızın sporcusu olan Fadi, aynı zamanda cirit, gülle ve disk atma sporlarıyla uğraşıyor. Ülkesinin milli takımıyla birlikte gittiği şampiyonada altın madalya alma başarısını gösterdi. Kendisini bu başarısından dolayı kutluyorum. Bu yaz Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlarda da mücadele edecek olan sporcumuza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Semih Can Yılmaz- Hüseyin Yılmaz