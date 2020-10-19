İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pan-Beibu Körfezi Ekonomik İşbirliği Forumu yoğun katılımla gerçekleştirildi

Pan-Beibu Körfezi Ekonomik İşbirliği Forumu yoğun katılımla gerçekleştirildi
Pan-Beibu Körfezi Ekonomik İşbirliği Forumu yoğun katılımla gerçekleştirildi

11’inci Pan-Beibu Körfezi Ekonomik İşbirliği Forumu ve 2020 Beibu Körfezi Uluslararası Geçiş Limanı İşbirliği Zirvesi 15 Ekim'de Guangxi'nin Nanning şehrinde gerçekleştirildi.

Guangxi China-ASEAN Panorama Magazine Agency'nin yürütme kuruluşu olduğu 11'inci Pan-Beibu Körfezi Ekonomik İşbirliği Forumu ve 2020 Beibu Körfezi Uluslararası Geçiş Limanı İşbirliği Zirvesi, 15 Ekim tarihinde Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesindeki Nanning'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bu yılki Forum'un teması ‘Uluslararası Geçiş Limanı, Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridorunu Ortaklaşa İnşa Etmek: Pan-Beibu Körfezi İşbirliğinin Yeni Dönemi'ne odaklandı. Forum kapsamında ‘Beibu Körfezi Uluslararası Geçiş Limanını Ortaklaşa İnşa Etmek ve Etkileşimli Kalkınmanın Yeni Modelini Keşfetmek' ve ‘Uluslararası Tedarik Zincirinin Geliştirilmesine Hizmet Edecek Yüksek Kaliteli Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru Oluşturmak' başlıklı iki konu ele alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.