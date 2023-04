Panasonic, Türkiye'nin en mutlu işyerleri arasında

Panasonic Electric Works Türkiye, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Departmanı tarafından 2022 yılında hız verdiği dönüşüm yolculuğunun sonuçlarını almaya başladı. Panasonic Global tarafından yapılan çalışan anketi sonuçlarına göre, bir önceki yıla oranla çalışan mutluluğunda yüzde 15 artış sağlayan şirket, marka sloganı ‘Live Your Best' yaklaşımı ve ‘Önce İnsan' odaklı İK yönetim prensibi ile oluşturulan pek çok yenilikçi uygulamayı hayata geçirmesinin ardından, uluslararası Happy Place to Work organizasyonunun yürüttüğü ‘Happy Workplaces - Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Araştırması' çerçevesinde ‘Olağanüstü Çalışan Deneyimi' sertifikasını ve ödülünü almaya hak kazandı.

“Amacımız, çalışma arkadaşlarımızın daima ‘En İyisini' yaşamaları”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Panasonic Electric Works Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü Kenan Soral, “Mevcut insan kaynağımızı en önemli zenginliğimiz olarak nitelendiriyoruz. İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Ekibi olarak, çalışanların iyimserlik duygularını ve coşkularını artıran, herkesin bir parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyacağı bir şirket kültürü inşa etmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda tüm iş süreçlerimizi ‘Önce İnsan' ilkemizden ödün vermeden yürütüyor, çalışma arkadaşlarımızın bağlılık ve mutluluğunu artırmak için fark oluşturan ve şaşırtan uygulamalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Amacımız, çalışma arkadaşlarımızın şirketimizde daima ‘En İyisini' yaşamaları. Önümüzdeki dönemde de ‘Kolektif Akılla Yönetim' ilkesini kurum kültürümüzün temel dayanak noktası halinde ele alarak, açık iletişimi ve ortak aklı önceleyen yaklaşımlarla, çok iyi takım oyuncularına sahip, çalışan mutluluğu yüksek, ülkemizin örnek şirketlerinden birisi olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu çalışmalarımızın Uluslararası Happy Place to Work organizasyonu tarafından takdir edilmesi de bizler için mutluluk verici” diye konuştu.

