'Pandemi çetesi' çökertildi: 10 kişi gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 4 buçuk ay içerisinde Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Pendik ilçelerinde evlerden ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri ve kullandıkları araçları tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.



Pandemi sürecinde iş yerlerine, normalleşmeye geçilince evlere girdiler

Şüphelilerin ilk olarak pandemi sürecinde iş yerlerinin kapalı olması sebebiyle buraları hedef aldıkları ve nöbetleşe çalışan PTT şubeleri, eczaneler ile tekel bayileri gibi yerlere girdikleri öğrenildi. Şüphelilerin eczanelerden kırmızı reçeteli ilaç, maske ve dezenfektan gibi ürünleri çaldıkları belirlendi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte de evlere girmeye başlayan şüphelilerin, elektronik eşya, ziynet eşyası, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu ve fotoğraf makinesi çalarak vatandaşları toplamda 1 buçuk milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.

Polis operasyon yaptı, “Pandemi Çetesi” çökertildi

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, 9 Haziran günü 16 ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla olayın şüphelisi olduğu belirlenen 10 kişi kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir adet tabancaya birlikte gerçekleştirdikleri hırsızlıklardan elde ettikleri değerlendirilen, ziynet eşyası, çok sayıda cep telefonu, oyun konsolu, dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler burada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin gerçekleştirdikleri hırsızlık olaylarında yüzlerine tanınmamak için cerrahi maske taktıkları, daha sonra çaldıkları eşyalarla araçlarına binerek uzaklaştıkları görüldü.

Yunus Emre Şeker