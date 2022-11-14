İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pandemi de hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor

Pandemi de hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Pandemi de hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor

Kayseri’de pandemi sürecinde sıkılıp, hobi olarak ahşaptan oyuncaklar üretmeye başlayan 72 yaşındaki Mehmet Canleblebici, siparişlere yetişemiyor.

Pandemi de hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor - Tıkla İzle

Kayseri'de yaşayan 72 yaşındaki emekli Mehmet Canleblebici, pandemi döneminde eve kapanınca kendine uğraş aradı. Gençlik yıllarından bu yana hobi olarak ahşaptan oyuncak yapan Canleblebici, çocukların doğal oyuncaklarla oynayarak sağlıklarını korumak için kolları sıvadı. Mehmet Canleblebici, birbirinden güzel ahşap malzemeler üretirken, hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor. Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı olunca evde oturmaktan sıkıldığını söyleyen Mehmet Canleblebici, evinin altında bulunan dükkanını ahşaptan oyuncak üreterek değerlendirmek istediğini ifade etti. Mehmet Canleblebici, “Bu işe pandemi ile birlikte hobi olarak başladım. Daha önceden de bir şeyler yapardım ama iş sonradan ilerledi. Son zamanlarda siparişe yetişemez oldum. İş ticarete dönüştü. İnsanlarda artık bu tahtanın zararı olmadığını, plastiklerden daha sağlıklı olduğunu anlayıp, takdir etmeye başladılar. Şu anda siparişe yetişemiyoruz. Baya fazla bir istek var. Pandemi de sokağa çıkma yasağı olunca evde oturmaktan sıkıldığım için evimin altında bulunan dükkanımı bu şekilde değerlendirmek istedim. Çünkü bu iş evde yapılacak bir iş değil. Aşırı şekilde talaş tozu var. Dükkan müsaitti ve burada yapmaya başladım. Bu şekilde zamanımı geçirdim. Şu anda genelde objeler ve eskiden oynamış olduğumuz oyuncaklar gibi şeyler üretiyorum. Bunların dışında genelde zeka oyunlarını tercih ediyorum. Çocukların söküp, yakabilecekleri şekilde oyuncaklar düşünüyorum. Burada en büyük sıkıntımızda ahşam bulamamamız. İstediğimiz ahşaba ulaşamıyoruz. Yaş ağaç olunca bir sürü emek veriyoruz. Buna karşın çatlıyor veya orijinalliği bozuluyor” ifadelerini kullandı.

Mükremin Kaya

İLGİLİ HABER
3 kadın hobisini ticarete dönüştürdü 3 kadın hobisini ticarete dönüştürdü
İLGİLİ HABER
Batmanda hobi olarak başladığı minyatürü birçok ülkeye ihraç ediyor Batman’da hobi olarak başladığı minyatürü birçok ülkeye ihraç ediyor
İLGİLİ HABER
Hobisi mesleği oldu Hobisi mesleği oldu

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.