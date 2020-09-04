Pandemi döneminde bakıma verilen önem arttı

Pandemi nedeniyle kadınların daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Ema Aydın yurt dışında aldığı eğitimler neticesinde ezbere yapılan makyaj işlemlerini değiştirerek kişiye özel çalıştığını belirtti. Aydın, kendi adına ürettiği makyaj malzemeleriyle önce Türkiye'ye sonra dünyaya açılmayı hedeflediğini belirtiyor. Aydın, özellikle tüm dünyayı saran covid 19 virüsünün etkisi tamamen sona erdiğinde markasını dünyaya ulaştırmayı hedeflediğini bunun alt yapı çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.

Öte yandan birçok ismi kliniğinde ağırladığını söyleyen Ema Aydın cemiyet hayatının önemli isimlerinden Yasemin Özilhan ve Demet Şener ile çalıştıklarını ifade ederken tercih edildiklerinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.