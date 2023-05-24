Pandemi döneminde kesilen para cezaları iade edilecek

Covid-19 pandemisi döneminde kesilen cezaların iadesi için Anayasa Mahkemesi'ne yapılan itiraz karara bağlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Coivd-19 pandemisi döneminde kesilen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin kesilen idari para cezaları iade edilecek. Resmi Gazete'deki karara göre, AYM'ye itirazda bulunan İzmir 4. İdare Mahkemesi, Covid-19 pandemi döneminde uygulanan idari para cezalarının iade edilemeyeceğine ilişkin kuralı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal ettirdi. Böylelikle Covid-19 döneminde kesilen idari para cezalarını ödeyenler, ödedikleri miktarı geri alacak.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan '...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez' ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline oy çokluğuyla karar verildi."

Ahmet Furkan Gülap

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