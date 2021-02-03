Pandemi döneminde reflü şikayetleri arttı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, koronavirüs pandemisi döneminde artan stres ve yeme bozuklukları nedeniyle reflü şikayetlerinin arttığına dikkat çekti. Prof. Dr. Göral, mide asidi ve oniki parmak bağırsak içeriğinin, yemek borusuna geri kaçmasına reflü denildiğini belirterek “Reflü gerek dünyada ve gerekse ülkemizde, global bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Son yıllarda tüm dünya ülkelerinde de görülme sıklığı giderek artıyor. Sık görülmesi günlük yaşam kalitesi, beslenme durumu ve sosyal yaşam şekli ile ilgilidir. 20 yıldan önce yapılan endoskopilerde gastrit, ülser ve mide kanseri sık görülürken, reflü dördüncü sırada yer alırdı. Son 20 yılda özellikle helikobakter pilori adlı bakterinin tedavisine başlanması ile beraber, ülser ve mide kanseri sıklığı azalırken reflü hastalığı giderek artıyor ve endoskopiye gelen hastalarda teşhiste ilk sıraya yükseliyor. Artık günümüzde, çocuklarda ve bebeklerde bile reflü görülebiliyor” ifadelerini kullandı.

"Kahveyi kararında tüketin"

Prof. Dr. Göral, sözlerine şöyle devam etti: "Reflü oluşmasında gıdalardaki katkı maddeleri, susam, mayalı gıdalar, alkol, sigara, çikolata, yağlı gıdalar, bazen ketçap ve mayonez, aşırı yemek yemek, gece geç saatte yemek gibi faktörler reflüyü tetiklemektedir. Aşırı kilo veya şişmanlık, günde 3 fincandan fazla kahve içimi, karbonhidratlı içecekler de reflüyü ortaya çıkartmaktadır. Özellikle pandemi döneminde artan stres ve yeme alışkanlıklarının değişmesi, aşırı yeme, karbonhidrattan zengin beslenme, geç saatlere kadar yeme, hareketsizlik, reflü şikayetlerini belirgin hale getirebilmektedir" dedi.

Reflü tedavisinde önce günlük alışkanlıkların düzeltilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Göral şu tavsiyelerde bulundu: "Alkol ve sigaranın mutlaka kesilmesi, şişmanlık varsa kilo verilmesi, dar kıyafetlerden kaçınılması, akşam az yemek yenmesi, yatmadan 3-4 saat önce yeme içme faslının kesilmesi, aşırı çay ve kahve içilmemesi gerekir. Gece yatarken reflü yastığı kullanılması veya çift yastıkta yatılması, daha ziyade sol yan taraf dönerek uyuma yarar sağlar. Aşırı yağlı, susamlı, baharatlı, çikolata ve kahve gibi reflüyü tetikleyen gıdalar varsa bırakılmalıdır. Reflüye yol açan ilaçlar varsa gözden geçirilir. Bu önlemlerle düzelme olmazsa, doktor tavsiyesine göre mide asidini azaltan ilaçlar yani mide koruyucuları kullanılır. Ancak uzun süreli mide koruyucuların kullanılması sakıncalı olup bazı yan etkileri yapabilirler. Bu nedenle hastalar sadece şikayeti olduğu günler ilaç kullanmalı, böylece ilaca bağlı yan etkiler engellenmelidir".