Pandemi döneminde sosyal medyanın en etkili markaları açıklandı

Salgın günlerinde 6 ay geride kalırken, “yeni normal” sosyal medyayı da etkiledi. Markalar pandemi süresince tüketicileriyle aralarındaki bağı güçlendirmek için sosyal medyayı ellerinden gelen en iyi şekilde kullanmaya gayret ediyor. Tüketiciler ise sosyal medyayı her zaman olduğundan daha yakın takip ediyor. Peki, hangi markalar sosyal medya performansında daha başarılı?

Bu sorunun cevabını, her ay yayınladığı sıralamayla SocialBrands açıklıyor. Markaların sosyal medya performanslarını tamamen veriye dayalı ölçümleyen SocialBrands, ekim ayı sonuçlarını yayınlandı.

İlk üçte yer alan markalar: Netflix, Kelebek Mobilya ve Baykar Savunma

1-30 eylül dönemine ait verilere göre; başarısını istikrarla sürdüren Netflix, ürettiği eğlenceli içeriklerle sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi görerek listenin birinci sırasında yer aldı. Özellikle eylül ayında yeni sezonu yayına giren “Atiye” dizisine yönelik paylaşımları yüksek etkileşim topladı.

Listenin ikinci sırasında yer alan Kelebek Mobilya, ürünlerine dair tanıtıcı paylaşımları ve takipçileri için düzenlediği çekiliş kampanyalarıyla öne çıktı. Top 100 listesinin üçüncü sırasındaki Baykar Savunma ise #Teknofest2020 Uçan Araba Tasarım Yarışması iletişimiyle dikkat çekti.

SocialBrands ekim ayı listesinde ilk 10'da yer alan diğer markalar ise sırasıyla English Home, Koç Holding, Doğtaş, Madame Coco, BMW Türkiye, Anadolu Üniversitesi ve Toyota oldu.

55 bin sosyal medya hesabı ve 2 milyon 87 bin ileti incelendi

Sosyal medya takip platformu BoomSonar'ın sunduğu SocialBrands, her ay olduğu gibi ekim ayında da markaların performanslarını 30'dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendirdi. Tarafsız değerlendirmelerde markalara ait 55 bin 383 hesaptan paylaşılan 2 milyon 87 bin ileti ve 1 milyar 821 milyon kullanıcı etkileşimi SocialBrands algoritması tarafından teker teker incelendi.

SocialBrands verileri, Social Media Awards Turkey'de kazananları belirliyor

BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey'in ana bölümlerinden birini SocialBrands Veri Ödülleri bölümü oluşturuyor.

Yarışmanın başvuru gerektirmeyen bu bölümünde, 1 Mart 2019 ile 1 Mart 2020 dönemine ait SocialBrands puanları incelenerek her kategorideki en başarılı markalar belirleniyor. Kazanan markalar ise 21 Ekim'de pandemi sebebiyle dijital platformlarda gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanıyor.

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri ve Social Media Awards Turkey hakkında daha detaylı bilgiler www.socialmediaawardsturkey.comadresinden de elde edilebiliyor.