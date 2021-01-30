Pandemi döneminde topraksız tarıma ve domatese ilgi arttı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal enerjiyle ısınan seralarda toraksız tarım uygulamasına geçilerek artan talep karşılanmaya çalışıyor. Üreticiler pandemi döneminde vatandaşların evde kalması nedeniyle domates tüketimin arttığını belirterek, bu talebi karşılamak için topraksız tarıma yöneldiklerini belirttiler. Yeni yeni seraların kurulduğu ilçelere hem iç pazara hem de ihracata yönelik topraksız tarım ile domates üretiliyor.

Topraksız tarım uygulaması ile domates üreten Ziraat Mühendisi Serkan Vural, pandemi döneminde talep artınca yeni seraların kurulduğunu belirterek, “Topraksız tarıma talep artınca gereksinimde arttığı için şuan yeni seralar kuruluyor. Bu ihtiyacı karşılamak için dekar başına verimde artıyor. İnsanlar sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda Evde daha fazla vakit geçirdikleri için domates üretimi artıyor. Yurtdışı ihracatı da aynı şekilde ihracatımız da arttı. Kış döneminde olmamız nedeniyle ihtiyaca bağlı olarak yeni seralar kuruluyor” diye konuştu.

Hayati Kanat - Ali Bayar

