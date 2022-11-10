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Pandemi döneminde yakalandığı hastalığa yenik düştü

Pandemi döneminde yakalandığı hastalığa yenik düştü
Pandemi döneminde yakalandığı hastalığa yenik düştü

Aydın'da bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Özlem Uslu Saraç (36) genç yaşta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'daki bir kamu kurumunda memur olarak çalışan Özlem Uslu Saraç pandemi döneminde rahatsızlandı. Daha sonra da bu rahatsızlığna dayalı bir dizi hastalığa yakalandı. 2 yıldır tedavi gören Saraç doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Saraç'ın cenazesi Karpuzlu ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Murat Uçkaç
 

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