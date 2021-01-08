Pandemi engel olamadı, ev ve mutfak eşyaları ihracatı arttı

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, “Dünya için kayıp olarak nitelendirilen bir yılda ihracatımızı artırmamız bizim için mutluluk verici ancak tesadüf değil. Bu başarıda 6 yıldır dünyanın birçok bölgesinde yaptığımız heyetler ve katıldığımız fuarların ciddi katkısı oldu” dedi.

Elektrikli küçük ev aletleri ürün grubunu yüzde 31,3 ile metal mutfak eşyaları, yüzde 17, 3 ile plastik ev ve mutfak eşyaları, yüzde 11,4 ile cam sofra ve mutfak eşyaları, yüzde 4,4 ile seramik-porselen mutfak eşyaları takip etti.

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2020'de yaptığı toplam ihracatın yüzde 54,8'i Avrupa ülkelerine gerçekleştirildi. Ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracat haritası ve oransal dağılımı şu şekilde gerçekleşti: "Orta Doğu yüzde 23,2. Afrika ülkeleri yüzde 14,5. ABD 2,1. Latin Amerika yüzde 1,9. Asya kıtası yüzde 0,6. Avrupa kıtasında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler sırasıyla İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Rusya oldu. Orta Doğu'da ise en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler incelendiğinde Irak, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır ön plana çıktı".

Önder, “Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yüzde 50'lere varan daralma yaşayan sektörümüz Haziran ayından başlayarak ciddi bir toparlanma sürecine girdi. Bizler de bu süreçte dijital teknolojileri sonuna kadar kullandık ve dernek olarak üyelerimizi yeni dünya düzeni kapsamında küresel ticaretin yeni dinamikleri ile ilgili sürekli bilgilendirdik ve sektöre destek olmaya çalıştık. Bunların sonucunda 2020'nin son 7 ayında sürdürülebilir bir büyüme sağladık ve bugün geldiğimiz noktada üreticilerimizin üç aylık üretim kapasiteleri doldu. Pandeminin getirdiği sıkıntıların yanı sıra lojistik ve ham madde konularında sıkıntı yaşamamıza rağmen 2020 yılını büyüme ile kapatmak bizler için çok değerli. Ev ve mutfak eşyaları sektörü Türkiye'nin toplam ihracatına verdiği katkıyı önümüzdeki yıllarda da sürdürecektir. Yeter ki üreticilerimizin önünü açalım” dedi.

“2021 için çalışmalara başladık"

Önder, 2021 projeksiyonunu ise şu cümlelerle ifade etti: “2020 yılının ikinci yarısında sağlanan başarılı grafik ve rakiplerimiz olan Fransa ve Amerika gibi ülkelerin ihracatındaki düşüş 2021 yılı ve sonrasındaki çalışmalarımızı şekillendirmeye başladı. Özellikle güçlü olduğumuz Avrupa pazarındaki payımızı daha da artırmak ve pazar payımızın düşük olduğu ülkelerde konumumuzu güçlendirmek hedefindeyiz. Bu amaçla “EvsidConnect” adını verdiğimiz online heyet organizasyonlarının ilkine Şubat ayında Latin Amerika pazarına yönelik olarak start veriyoruz. Benzer şekilde Mart ayında İngiltere ve Baltık ülkelerine yönelik olarak ikinci organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz”.