Pandemi evcil hayvan talebini artırdı

1 yıl önce başlayan pandemi sürecinde evcil hayvanlara olan talep arttı. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesinde gözle görülür artış olduğu ifade edildi.

Kdz. Ereğli'de Veteriner Hekim Hüseyin Demircan, pandemi sürecinin başlarında evcil hayvan sahiplerinin yanlış bilgilendirildiğine dikkat çekti. Vatandaşları mesaj ve sosyal medya üzerinden bilgilendirdiklerini belirten Demircan, ücretli hayvan satışının olmaması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Pandemi ilk çıktığın zamanlarda kulak doğma bilgilerle bunun kedi ve köpeklerle bulaşabileceğini söylediler. Sağlıklı bilgi almadılar, ilk vazgeçtikleri evlerindeki hayvanlar oldu maalesef. Çocuğum gibi bakıyorum diyen insanlar pandemi sürecinde ilk terk ettiği, yangında ilk terk edeceği eşyaymış düşüncesi ile hayvanlarını sokağa bıraktılar. Sonradan veteriner hekim ve profesörlerin sağlıklı açıklamaları ile bunun olmadığı açıklandı. Bu süreçten sonra, bazı insanlar çocuğumuz bilgisayar ve telefondan uzak dursun, çocuğumuz eğlensin düşüncesi ve mantığı başladı. 4 bin 500, 5 bin TL, köpeklerde 10, 15 bin TL'ye tekamül eden paralarla hayvan almaya başladılar. Sokakta o kadar güzel canlar var ki, ücretsiz alabiliyorlar. Hem bir sokak canına dokunmuş olabiliyorlar. Hem de para ellerinde kalıyor. O parayı daha iyi yerlerde harcayabilirler. Sokak hayvanlarına mama alabilirler. Bu zaman hayvan satan insanlara da fırsat vermemek gerektiğini düşünüyorum. Bu süreçte çok arayan insan oldu. İnsanlara mesaj yoluyla açıklama yaptık, Korona virüs konusunda bilgilendirdik. Yaklaşık 4-5 aydır evlerinde kedi ve köpek besleyen insanlarımızda gözle görülür bir artış oldu. Bu durum bizi sevindirdi. Bizi üzen tek kısım, bu işin ücretli olması. Ücretli alan insanlar ilk vazgeçtiği bu hayvanlar oluyor maalesef.”

Sokak hayvanlarının sahiplenilmesine destek

Pet Shop işletmecisi Ozan Yürütmen pandemi sürecinde evcil hayvan talebinin arttığını söyledi. Sokak hayvanlarını sahiplenen kişilere hediye verdiklerini belirten Yürütmen konuşmasında, “Pandemi süreci yoğun bir şekilde geçti. Özellikle Ereğli halkımız evcil hayvanlar konusuna hassasiyetle bakmış oldu. Aileler, çocukları için evcil hayvanlara yöneldi. Bir yol arkadaşı, zamanı paylaşıcı varlıklar olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bizim iş yerimizde de evcil hayvan satışı, bakımı konusunda bir artış oluştu. Takdir ediyoruz ki hayvanların bir süre sonra bakımlarına devam etmelerini istiyoruz. Sokaktan sahiplenen insanlarımıza bazı hediyeler vererek sokaktan sahiplenmeyi destekledik” ifadelerine yer verdi.

Yürütmen, konuşmasının sonunda evcil hayvan bakıcılarına çağrıda bulunarak şunları söyledi: “Eğer bu edindiğiniz yavru ileri ki süreçte size sorun yaşatırsa lütfen bize başvurun, yeni bir yuva konusunda yardımcı olalım diyoruz. Sokağa terk edildiği zaman evcil hayvan olduğu için hayati riske yol açmaktadır. Özellikle rica ediyoruz.”

İsmail Yasin Akçın

