Pandemi hastanelerine Günsan desteği

Alçak gerilim tesisatı ekipmanları sektörünün önemli şirketlerinden Günsan Elektrik, Türkiye'nin önemli projelerinin birinde yer alacak. Şirket, koronovirüs nedeniyle Sancaktepe ve Yeşilköy'de yapımına başlanan, 45 günde tamamlanacak, içinde biner oda, birçok ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinin de yer alacağı sahra hastanelerine priz grupları tedarik edecek. Her iki hastanenin yoğun bakım ve genel tedavi odalarının yatak başı ünitelerinde yer alan solunum cihazları ile tüm kritik tedavi ve izleme cihazlarını besleyecek priz gruplarının üretimini Günsan üstlenecek. Ürünler 5 gün gibi kısa bir sürede teslim edilmek üzere projeye verileceği bildirildi.

Günsan, İkitelli Şehir Hastanesi ile Bursa, Adana, Yozgat, Elazığ, Konya ve Karaman Hastanelerinin de çözüm ortağı olmuştu.