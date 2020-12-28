Pandemi süreci ile Tesettür Giyim Modasında öneriler

Özellikle kadın giyim alanında tesettür giyimde talep oldukça yükseldi, moda trendlerini takip eden hanımların bu alanda ihtiyaçlarına cevap verecek olan firmalar ise bu alanda yatırımlarını, çalışmalarını ve üretimlerini hızlandırarak yüksek talep için çözümler üretmeye başladı. Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren Elizamoda ise tesettür modası için her yeni sezonda kendi bünyesinde tasarlayıp, üretmiş olduğu birçok farklı model ve tasarımın yanı sıra yaptığı yatırımlar ile kullanıcılarına pandemi süresince kaliteli ve hızlı ürün teslimatı için kolları sıvadı.



Tesettür giyim alanında moda trendlerini takip ederken dikkat etmeniz gerek birçok farklı nokta olacaktır, bunları göz önünde bulundurmanız durumunda kendi modanızı yansıtırken dışardan gelebilecek olumsuz şartlardan en az şekilde etkilenebilirsiniz. Tercih edeceğiniz kıyafet ve elbiselerin hangi mevsim şartlarında kullanılacağı, tasarım ve aksesuarlar ile uyumlu olmaları, kullandığı kumaş ya da materyallerin kalitesi en önemli noktalar arasında yer alıyor.

Tesettür Giyim modasında İpuçları

Tesettür giyimde her tarza uygun olarak kombinler yapmak ve farklı ortamlar için hem şık hem de spor giyim ürünleri bulmak mümkün olurken aynı zamanda bu ürünlerin de doğru kullanımları hakkında ipuçları verilmektedir.

Şık bir tesettür giyim parçası tercih edilirken öncelikli olarak kumaş seçimine dikkat edilmesi gerekmektedir. İpek ya da saten gibi kendini gösteren kumaşlar hemen her modelde şıklığı yansıtabilecektir.

Spor giyim tercihlerinde ise genellikle keten kumaşlar tercih edilmekte olup gün içerisindeki rahatlığın sağlanması mümkün olmaktadır. Aynı şekilde pamuklu kumaşlar da günlük kullanım için önerilen kumaş türleri arasında yer almaktadır.

Tesettür giyimde parçaların birbiri ile uyumlu seçilmesi de oldukça önemlidir. Birbirinin aynı renk tonlarından ziyade farklı ama birbirini tamamlayan renklerin seçilmesi, bütün bir tarz oluşturacağı için önemli ipuçları arasında yer almaktadır.

Doğru Tesettür Kombin Önerileri

Doğru tesettür kombin önerileri için öncelikli olarak şık ve spor kategorilerinin birbirinden ayrılması ve her kategori için kendi ürün seçenekleri içerisinden tercih yapılması önerilmektedir. Bununla birlikte bir kombini belirleyici en önemli şey şal ve eşarp seçimi olduğu için bu kategori içerisinde de şık ürün ve spor ürünün ayrıştırılması gerekir.

Bu alanda kafanıza takılan soru işaretlerine cevap bulmak ya da güncel moda trendlerini takip etmek adına Elizamoda resmi internet sitesinde yer alan blog kısmından bu konular ile alakalı birçok farklı öneri ve tavsiyeye ulaşabilir, alışveriş kategorilerinden dilediğiniz tarzda ürünlere ulaşabilirsiniz. Aşağıda yeni sezonda moda olan bazı giyim ürünlerinin görsellerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: www.elizamoda.com

