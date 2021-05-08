Pandemi sürecinde 59 ülkede 2 bin 710 hemşire hayatını kaybetti

“12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası” kapsamında 26-28 Mayıs tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nün ev sahipliği “IV. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu” yapılacak. Sempozyum Başkanı Prof Dr. Özen Kulakaç yaptığı açıklamada, “26-28 Mayıs 2021'de ‘IV. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu'nun, gerçekleştirileceğini duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz yeni Kovid-19 pandemisi günlerinde hemşireliğin güçlenmesi, bireyleri ve toplumu bakım yoluyla güçlendirmesi her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Dünyada Kovid-19'dan etkilenen insan sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. Pek çok insan yakınlarını vakitsizce kaybetmiş, sevdiklerinin yanında olamamanın ve onlara veda edememenin derin üzüntüsünü yaşamıştır, yaşamaktadır. Dünya Hemşireler Birliği'ne göre bu süreçte 59 ülkede 2710 hemşire hayatını kaybetmiştir. Yeni Kovid-19, hemşirelerin yaşamlarını ve hizmet ettikleri sağlık sistemlerini büyük ölçüde etkilese de hemşireliğin özü aynı kalmıştır. Hemşireler sağlık sisteminin en ön saflarında, toplumun yanında olmaya devam etmektedir” dedi.

“Sağlıkta ve hemşirelikte dijital çağı yakına çekti”

Prof. Dr. Kulakaç, “Öte yandan Kovid-19, uzak bir zamanda olacakmış gibi duran, sağlıkta ve hemşirelikte dijital çağı yakına çekmiştir. Hemşirelik camiası her zamankinden fazla robotik hemşireliği, sağlık ve bakım hizmetlerinde dijitalleşmeyi, tele-hemşireliği konuşmaya başlamıştır. Hemşirelik eğitimi, yönetimi ve uygulaması bir devrimi karşılamaya ve öncülüğünü yapmaya hazırlanmaktadır. Bu doğrultuda ICN 2021 teması ‘Hemşireler: Öncü Bir Ses - Geleceğin sağlık hizmetleri için bir vizyon' olmuştur. Amaç hemşireliğin karşılaştığı zorluklara değinmenin yanı sıra hemşireliğin geleceğini nasıl dönüştüreceğimize bakmaktır” diye konuştu.

IV. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu

“12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası” kapsamında 26-28 Mayıs tarihleri arasında OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nün ev sahipliği ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile “IV. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu” gerçekleştirilecek. Sempozyumda Kovıd-19 pandemisinin hemşireliğe yansımaları uzman akademisyenler ve hemşireler tarafından tartışılacak. Farklı kurumlardan davet edilen 12 konuşmacının yer aldığı programda “Hemşirelikte senaryo yazma”, “Kovid-19'da bakım yönetimi”, “Bilinçli Farkındalık Penceresinden Yaşam Atölyesi” başlıklı kurs programları yer alacak. Gerçekleşecek etkinlikte üç panel ve iki konferansın yanı sıra akademik çalışmaların sunulacağı sözel bildiriler ve öykü yarışması da yer alacak. Sempozyumun birinci günü açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Şenay Arlı'nın “Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses” adlı ICN 2021 temasını açıklaması ile başlayacak olan sabah oturumu, Prof. Dr. Nurgül Pilatin'in “Pandeminin bize hatırlattıkları: Geçmişin mirasıyla şimdi ve gelecek nasıl görünüyor?“ başlıklı konferansı ile devam edecek. Bu konferansın ardından “Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Postmodern Hemşirelik” paneli ve sözel bildiri oturumu düzenlenecek.

Sempozyumun ikinci günü Prof. Dr. İlknur Aydın Avci'nin sunacağı “Pandemi döneminde sağlıkta eşitsizlik ve hemşirelik” konferansı ile başlayacak ve “Pandemide Hemşirenin Psikolojik Sağlamlığı” ve “Pandemide Hemşirelik Eğitimi” panelleri ile devam edecek. Sempozyum Kovid-19 pandemisinde bilgi ve deneyimlerin aktarıldığı bir forum programı ile son bulacak.