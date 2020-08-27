Pandemi sürecinde hizmet kalitesinde düşüş yaşayan şirketler için çözüm platformu

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, şirketlerin müşterileri ile uzaktan iletişim kurduğu bir süreci de beraberinde getirdi. Bu süreçle birlikte; telefon veya e-posta gibi geleneksel iletişim kanallarını tercih eden şirketler için de zorlu bir dönem başladı. İletişim merkezlerindeki yoğunluklar arttı, operatörlerdeki bekleme süreleri uzadı. Tüm bu nedenlerden dolayı bazı şirketler hem hizmet kalitesinde hem de müşteri memnuniyeti oranlarında düşüş yaşadı. Çalışmalarını daha hızlı ve çözüm odaklı yürütmeyi amaçlayan şirketler ise müşterileriyle etkileşim kurma yöntemlerinde güncellemeye giderek, dijital iletişim kanallarını aktif olarak kullanmaya başladı. Ancak şirketlerin farklı sistemler kullanması ve çok kanallı iletişim stratejisine sahip olmaması, bu kez de sayısı artan dijital kanalların yönetilmesi noktasında sorunlar yaşanmasına neden oldu.

Dünya genelinde 190'ın üzerinde ülkede hizmet veren, küresel bulut tabanlı iletişim platformu Infobip de şirketlerin hem hizmet kalitesinde hem de müşteri memnuniyeti oranlarında yaşanan düşüşlerin önüne geçmek için çözüm platformu hayata geçirdi. İnternet bağlantılı müşteri deneyimleri geliştirme imkanını, pandemi dönemi ile gelen değişimleri göz önünde bulundurarak bir adım daha ileriye taşıyan Infobip, hayata geçirdiği bulut tabanlı iletişim merkezi ‘Conversations' ile tüm dijital kanalları tek bir iletişim merkezi çözümünde birleştirdi. Platform ile müşteri hizmet kalitesinde çıtayı yükseltmeyi hedefleyen markanın dünyanın en popüler iletişim kanallarını entegre edilerek geliştirilen iletişim merkezi, şirket temsilcilerinin evden daha etkin çalışmalarına, daha hızlı ve daha kişiselleştirilmiş bir müşteri desteği sağlamalarına destek olmayı amaçlıyor.

‘'Özel danışman hizmeti de sunuluyor''

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Infobip Türkiye Satış Birimleri Yöneticisi Güray Öztürk, “Şirketlerin ‘yeni normale' uyum sağlamasına yardımcı olmak için bulut tabanlı iletişim merkezi çözümümüz Conversations'ı ilk 60 gün boyunca ücretsiz sunuyoruz. Conversations Starter paketini tercih eden işletmeler 24 saat içinde buluta geçebiliyor ve ücretsiz özel bir danışmanla birlikte 60 gün boyunca hiçbir temsilci lisans ücreti ödemiyor ve ücretsiz sınırsız chatbot oturumundan yararlanabiliyor'' dedi.

Kullanıcılara sorunsuz iletişim, şirketlere hız ve verimlilik sağlıyor

Verilen bilgiye göre, tüm dijital kanalları tek bir iletişim merkezi çözümünde birleştiren Infobip Conversations, geleneksel ve dijital iletişim kanallarını tek bir çatı altında topluyor. Conversations hizmeti bu kapsamda, şirketlerin müşteri hizmetleri departmanlarını hızlı bir şekilde dönüştürmelerine ve otomasyon ile müşteri deneyimi arasında doğru dengenin kurulmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar, kendileri için uygun iletişim kanallarında şirketle yürüttükleri etkileşimde sorunsuz bir deneyim yaşarken şirketler de tüketici taleplerinin işlenmesinde daha fazla esnekliğe, hıza ve verimliliğe sahip olabiliyor. Birçok mesajlaşma sistemleri de platform üzerinden yönetilebiliyor. Ayrıca Conversations; şirketlerin yapay zeka ve anahtar kelime tabanlı chatbot oluşturmasına, test etmesine, dağıtmasına olanak tanıyan Infobip'in chatbot oluşturma platformu Answers ile birlikte de kullanılabiliyor. Bu kapsamda 7 gün 24 saat destek sağlanabiliyor. İletişim merkezi yöneticileri, botlar ve müşteriler arasındaki tüm etkileşimleri gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor, olası sorunlar da temsilciye aktarılıyor.