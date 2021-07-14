'Pandemide gerekli önlemleri alarak tatile çıkabilirsiniz'

Pandemi döneminde bayram tatili ile ilgili önemli bilgiler veren Medicana Ataşehir Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ağalar, tatile çıkmak için gerekli şartlar hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Canan Ağalar, "Gerekli önlemler alınarak ve koşullar oluşturularak tatile çıkılabilir. Covid-19 pandemisinde tüm sağlık otoritelerinin ortak görüşü, açık hava veya iyi havalanan ortamlarda, 2 metre mesafe, maske ve el hijyenine dikkat edilmesinin gerektiği yönündedir. Bu koşulların sağlandığı ortamlarda tatil yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"Su içerisinde de mesafenizi koruyun"

Havuz ve deniz suyundan koronavirüs bulaşma riskinin yok denilecek kadar düşük olduğunu belirten Prof. Dr. Ağalar, "Deniz sularındaki hacmin fazla oluşu, akıntılar, sudaki virüs miktarını düşürürken, havuzlarda kullanılan dezenfektanlar ve filtrelemenin doğru yapılması birçok bakteri ve virüs için olduğu gibi korona için de yeterli oldu" dedi. Ağalar, su içerisinde 2 metreden yakın bulunmanın, hava yolu ile virüs bulaşması için risk oluşturduğunun da altını çizdi.

Havuz ve deniz kullanımı için tanımlanmış koşulların mevcut olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ağalar, "Paylaşılan alanlar su, banyolar, soyunma odaları ve dinlenme odalarında insan sayısını sınırlamalı, kademeli kullanılmalıdır. Örneğin, kişilerin yüzme veya plaj zaman aralıkları için kaydolmalarını sağlayarak kişi sayısı sınırlandırılmalıdır. Personel veya plaj ziyaretçilerinin erişim için, birlikte yaşamadıkları insanlardan 2 metre uzakta, tercihen dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda beklemesi sağlanmalıdır. Ortak kapalı alanlarda maskelerin çıkarılmasını gerektiren yeme ve içme gibi faaliyetler yapılmamalıdır" açıklamalarında bulundu.

Prof. Dr. Ağalar, sözlerine şöyle devam etti: "Personel ve plaj ziyaretçileri maske kullanmalı ve 2 metre mesafe kuralına dikkat edilmelidir. Suda maske takılması önerilmez. Islak bir bez maske nefes almayı zorlaştırabilir ve kuru maske kadar işe yaramayabilir. Bu, sudaki sosyal mesafeyi korumanın özellikle önemli olduğu anlamına gelir. Islanmaya karşı yedek maske mutlaka yanımızda bulundurmalıyız. Personelin ve müşterilerin Covid-19 semptomları varsa, Covid-19 teşhisi konmuşsa, Covid-19 test sonuçlarını bekliyorlarsa veya Covid-19'lu birine maruz kalmışlarsa, temaslı olduğu kişilere bildirimde bulunuluyorsa, kullanıcı sınırlaması yapılıyorsa bu merkezler tercih edilir. Bu koşullar sağlanmış ise havuz veya deniz tercih bizlere aittir".

"Mümkün olduğunca açık alanlar tercih edilmeli"

Prof. Dr. Ağalar, "Koronavirüs temel noktamız olduğunda hedef az sayıda insanla, mümkün olduğunca açık alanda bulunmak olmalıdır. Bu sebeple bahsedilen seçeneklerin hepsi tercih edilebilir. Otel tercihlerinde ortak kullanılan alanların müşteri sayısına göre 2 metre kuralını uygulamaya yeterli olup olmadığı ya da rezervasyonlu kullanım gibi önlemler almış olmaları, pandemiye gösterdikleri duyarlılığı ifade edeceği için kararımızı olumlu yönde etkilemelidir" dedi.