Pandemide hobi olarak başladığı işi, sanata çevirdi: Ağaçtan heykeller yapıyor

Tunceli'de yaşayan evli ve bir çocuk babası Yüksel Katurman, pandemi döneminde sosyal hayata getirilen kısıtlamalar nedeniyle evde sobalık odunlardan heykel yapmaya başladı. Hiçbir eğitim almamasına rağmen zamanla bu uğraşını sanata çeviren ve profesyonelleri aratmayan birçok eser ortaya çıkaran Katurman'a Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci daha rahat bir ortamda çalışma yapması için yer tahsis etti. Şimdilerde yeni yerinde çalışmalarını sürdüren Katurman, başta yörede yaşayan yaşlı insan figürleri ve yaban hayvanları olmak üzere çeşitli figürleri ceviz ve meşe ağaçlarına işliyor. Katurman'ın en büyük hayali ise, sattığı ürünlerden hem evinin geçimini sağlamak hem de bir sergi açmak.

Hobi olarak başladı

Çalışmaya pandemi sürecinde hobi olarak başladığını belirten Yüksel Katurman, ''İlk zamanlar taş üzerine heykeller yapacaktım. Ancak taş sert olacağı için kışlık yakacak odunlarımızdan heykel yapmaya başladım. İlk yaptığım çalışmalar yöremizde yaşayan yaşlı amca ve teyzelerin heykellerinden oluştu. Daha sonra burada yaşayan yaban hayvanlarının heykellerini yapmaya başladım. İlk çalışmalarımı sosyal medya üzerinden paylaştım ve büyük ilgi gördü. Başta ailem ve arkadaşlarım olmak üzere bayağı ilgi gördüler. Bu işin üzerine düş dediler. Daha da iyisini yapabilirsin dediler. Bu da bana şevk verdi. Gerçekten de insan uğraşına daha güzel şeyler ortaya çıkıyor'' dedi.

Ercan Topaç

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