Pandemide kadınlar sosyal medya paylaşımları için evlerini baştan aşağı yeniliyor

Korona Virüs pandemisi hayatımızın her alanında olduğu gibi ev yaşamımızı da etkiliyor. Özellikle çalışan bireyler bu süreçte evlerde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Bu da genellikle kadınlarda evlerinde dekorasyon ve aksesuarlarda değişiklik yapma isteği oluşturdu. Birçok kadın sosyal medya paylaşımlarını evlerinden yapmaya başlayınca kendilerine görseli daha şık köşeler oluşturmaya başladı. İç Mimar ve tasarımcı Zeynep Uğurlu Çiçen özellikle çalışan kadınların bu süreçte daha fazla evde vakit geçirmesiyle birlikte evlerinde evlerinde değişimlere gittiklerini özellikle sosyal medya paylaşımları için köşeler oluşturduklarını belirterek "Ev hanımları hep evdeydi, sürekli değişim içindeydiler. Onlara sıkıcı geldi pandemi, onlarda bir değişiklik olmadı, daha çok çalışan kesim değiştirmek istedi. İlk önce aksesuardan başladılar, sosyal medyadan daha çok yer almaya başladılar. Canlı bağlantı yapmak için güzel köşeler yapmaya başladılar. Güzel köşeler yaparken bize de çok danıştılar. Bizde ufak dokunuşlar yaptık, kimse evinin içinde pandemi sürecinde tadilat yapmak istemedi. Zaten devam eden süreçler devam etti. Biz örneğin otellerimizi yapmaya devam ettik. Aman aman çok değiştirmek isteyen olmadı, sadece aksesuarda bir patlama oldu. Özellikle kahve sunumları dekorasyon anlamında ferahlatıcı soranlar oldu. Ne renkler yapalım, şu köşeyi nasıl yapalım? Daha çok açık renkler, şömine isteyen çok oldu, herkes bahçede geçirmek istedi, açık alan olsun dedi. Balkonlarını kapatan çok oldu. Eğer balkonlarını kapatanlar büyükse bunlara şömine, onun haricinde daha çok keten kumaşlar tercih edilip, açık renkler hep bu tarz dekorasyonlara gidildi. Daha çok bahçeli ve açık mekanları yapıldı" dedi.

Klasik eşyalardan vazgeçildi

Çoğu klasik eşya seven insanın bu eşyalardan vazgeçtiğini ve evlerinde daha modern eşyalar kullandığını belirten Çiçen, "Çoğu insan klasik eşyalardan vazgeçti, çünkü sürekli evde oldukları zaman o klasik mobilyalar batmaya başladı. Şu koltuğumu nasıl moderne çevirelim, ya da yeni almak isteyen direk onları gönderdi, yenilerini aldı. Daha çok lacivert, onun yanında açık bej tonları, yormayan hafif gümüş, daha sade, daha düz, göz yormayan ürünler tercih ettik. Hem gösterişli hem sade, gösteriş sosyal medyada kullandıkları için, çok minimaliz şeyler istemediler. Ama klasikten kurtuldular. Bayanlar evde daha çok durdukları için bayanlar daha çok istekli. Özellikle pandemi sürecinde okullar online olduğu için insanlar yazlıklarından gelmedi, gelmedikleri gibi kışlıklarını daha kolay emanet ettiler. İstedikleri şu sade olsun gözü yormasın istediler. Klasik sevenler bazı yerlerde gözü yormayacak şekilde ama özellikle bahçeli evler hep tercih edildi. Bu son zamanlarda da hep bana soruldu, bahçeli yer düşünüyorum, alayım kapatayım. Herkes pandemi de rahat etsin evlere çıkılmasın. Şimdi herkes çok bilinçli. Genelde insanlar resimle geliyor, sadece bunlara ne eklemeliyiz bu tarz, benim tarzım bu onun doğrultusunda git, daha çok renklerim bej, lacivert, açık tonlar, gri artık çok duvar kağıtları istemiyorlar, daha çok yatak odalarında duvar kağıtları oluyor. Genelde duvar çıtaları yapıyorum ve düz renkler yapıyorum" diye konuştu.

Volkan Kayalar