Pandemide kayıp evcil hayvan ilanları 4 kat arttı

Pandemi döneminde evcil hayvanlara gösterilen ilgi azaldı. İnsanlar bu dönemde sosyal izolasyon nedeniyle zamanının büyük kısmını evinde geçiyor. Bu dönemde kişilerin daha çok kendi sağlığı ile ilgilenmesiyle evcil hayvanlar ikinci bir planda kaldı. Yaklaşık 3 sene önce sosyal sorumluluk projesi için geliştirdiği yazılım programı ile kayıp evcil hayvanları bulunmasına öncü olmaya çalışan 19 yaşındaki yazılım ve girişimle uğraşan Berkay Çatak, “Pandemi döneminde evcil hayvanların kaybolmasında artış yaşanıyor. Normalde sitemize günde 5 ilan gelirken bu dönemde günde 20 ilan verilmeye başlandı” dedi.

Kayıp evcil hayvan ilanlarında patlama yaşanıyor

Pandemi sürecinde kaybolan kedi ve köpek ilanlarının haricinde papağan ve muhabbet kuşlarında bir artış söz konusu olduğunu kaydeden Çatak, “Sitemize şimdiye kadar 2 binin üzerinde ilan geldi. Günde de yaklaşık 20'nin üzerinde ilan geliyor. Pandemi sürecinde kedi ve köpek ilanlarının haricinde papağan ve muhabbet kuşlarında bir artış söz konusu. Öncesinde yaklaşık 5 ilan geliyorsa şimdi 20'yi geçmiş durumunda. Kayıp bir evcil hayvan bulan kişiler sitemiz üzerinden ilanda bulunan numara ile sahibi aranıyor. Numara üzerinden ise teyitleşerek bir buluşma sağlayıp teslim işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Mobil uygulamanın dışında gorenduyan.com adresine günlük yaklaşık 300'ün üzerinde ziyaretçi geliyor. Bu gelen ziyaretçiler sitemizin hem blok kısmını kullanıp hem de ilgili kategorilerin sayfasını ziyaret ederek buldukları ya kaybettikleri evcil hayvanları veya eşyayı sitemiz üzerinden arıyorlar” şeklinde konuştu.

“Kullanıcılara anlık bildirim gönderiliyor”

2017 yılında ortaya çıkardığı Gören Duyan isimli platform üzerinden kayıp hayvan ve eşyaların bulunmasına teknolojik imkan sunan Çatak, “İnsanlar bir kayıp köpek, muhabbet kuşu, köpek ya da bir eşya bulduklarında sitemizi ziyaret ederek kayıp ilanı olup olmadığını kontrol edebiliyorlar. Eğer benzer bir ilan yoksa kayıt olup ilan gönderiliyor. Kaybeden kişiler ise “sahibi aranıyorlar” sekmesine göz atarak aynı şekilde benzer bir ilan yoksa kayıp ilanı gönderiyorlar. Gelen ilanlarsa editörler tarafından kontrol edilip yayına alınıyor. Yayına giren kayıp ilanları sitemizde, telefon uygulamasında ve sosyal medya da paylaşılıyor. Paylaşıldıktan sonra bölgedeki kullanıcıların mobil bildirim gönderiyoruz. Mobil bildirim sayesinde o adresteki bütün kullanıcılara erişmiş oluyoruz. İlan onaylandıktan sonra sistem kullanıcıya mail adresi üzerinden afişini teslim ediyor. Kayıp çalıntı ilanlarda ya da bir eşyanın bulunmasında afişler aktif bir rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

Bilgisayar programcılığı öğrencisi Berkay Çatak, kendi girişimiyle kurduğu platformun tüm Türkiye'de aktif olarak kullanılmasını hedefliyor.

Ali Canberk Özbuğutu - Uğur Çetin