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Pandemide kumar oynamak için seçilen yöntem 'yok artık' dedirtti

Pandemide kumar oynamak için seçilen yöntem 'yok artık' dedirtti
Pandemide kumar oynamak için seçilen yöntem 'yok artık' dedirtti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir fırını kumarhaneye çeviren 6 kişiye 18 bin 900 TL para cezası kesildi.

Pandemide kumar oynamak için seçilen yöntem 'yok artık' dedirtti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesinde faaliyet gösteren bir fırında kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Fırına baskın düzenleyen polis ekipleri tarafından yapılan aramada ekmek yapılmak için hamur açılan bölümde bir masa kurulduğu ve kumar oynandığı fark edildi. Fırında bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri tarafından 6 kişiye Korona virüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 18 bin 900 TL para cezası kesildi. Eğlence mekanına dönüştürülen fırın mühürlenerek kapatıldı.

Ozan Köse

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