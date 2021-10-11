Pandemide 'saç dökülmesi' şikayeti arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün vücutta yol açtığı hasarlar hala araştırılmaya devam etse de uzmanlar özellikle hastalığın oluşturduğu stresin saç dökülmesine neden olduğunu belirtiyorlar. Uzman doktorlardan destek alınmasını da söyleyen doktorlar saç dökülmelerinin dikkate alınması gerektiğini vurguluyorlar.

“Saç dökülmelerini dikkate alın”

Büyük Anadolu Hastaneleri Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı, Uzm. Dr. Serra Hande Öcal, özellikle son 3 ay içinde korona virüs geçiren hastalarda hastalık süreci ve sonrası yaşanan stresin saç dökülmelerine neden olduğunu ifade ederek, "Korona virüs pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte son dönemde saç dökülmesi şikayetiyle hastanelere başvuran hasta sayılarında bir yükseliş olduğunu görmekteyiz. Hastalarımıza yaptığımız muayene de kendilerine son 3 ay içinde Covid-19 hastalığına yakalanıp yakalanmadığını soruyoruz. Hastamız önce bir şaşkınlık yaşıyor, ‘nasıl bildiniz hastalık geçirdiğimi' diye soruyorlar” diye konuştu.

“Uzman doktordan destek alın”

Dr. Öcal şu bilgileri verdi: "Covid-19 geçirdikten sonra yaklaşık 2-3 aylık süre sonunda çok şiddetli bir saç dökülmesi meydana geldiğini gözlemliyoruz. Bunun sebebi enfeksiyonun vücutta oluşturduğu stres saçlarımızı hızlı bir şekilde dökülme fazına sokuyor. Normalden fazla bir saç miktarı dökülme aşamasına giriyor. Bu durum yaklaşık 3-6 ay arasında da devam ediyor. Bu tip saç dökülmelerinde yapılan muayene ve tahliller sonucuna göre vitamin durumunda eksiklikler varsa yerine koyup yeni büyüyecek olan saç köklerine yardımcı olmak anlamında tedaviyi sürdürmekteyiz."