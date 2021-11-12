Pandemiden etkilenen turizm sektörü genç turizmcilerle kendine gelecek

BTB Akademi'nin sahibi Salih Gözcü, yurtdışında turizm sektöründe çalışmak isteyen gençlere eğitim vermeye başladıklarını belirterek, “Bu projeyle dünyanın en büyük turizm şirketi olmak istiyoruz. Kendi gençlerimize yatırım yapıyoruz. İstanbul ofis, sonra merkez ofisimiz olan Dubai'de eğitim vererek işi öğrettikten sonra gençlerimizi diğer ülkelere çalışmaya gönderiyoruz” dedi.

Gözcü, projenin ilk etabında dört gencin önce BTB Türkiye ofisinde eğitim aldıklarını, ardından firmanın Dubai ofisinde çalışmaya başladıklarını belirterek, “Pandemi döneminde iş bulmakta zorlanan gençleri görmezden gelemedik ve sorumluluk hissederek bu projeyi hayata geçirdik. 20-24 yaş aralığında yurtdışında turizm sektöründe çalışmak isteyen adaylar değerlendirmeye alındı. Üniversite ve master düzeyinde olmak üzere yoğun talep geldi” dedi.

Gençlerin turizm alanında kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunduklarını belirten Gözcü, projenin devam edeceğini ve kadronun genişletileceğini dile getirerek, “Biz gençlerimize her departmanda belirli süre bulunarak hem lisan hem de mesleki tecrübe edinme fırsatı sunuyoruz. Bu süreçte dil eğitimi, konaklama, yeme içme gibi masrafları da şirketimiz tarafından karşılanıyor. İlerleyen zamanda projeye katılım artarak devam edecek. Planımız, bu kişilerin şirket yönetimlerinde söz alacak şekilde yetiştirilmesi” dedi.