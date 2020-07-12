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Pandeminin yapamadığını sıcak havalar yaptı

Pandeminin yapamadığını sıcak havalar yaptı
Pandeminin yapamadığını sıcak havalar yaptı

Uşak’ta etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşların büyük çoğunluğu evde kalmayı tercih ederken, sokaklar boş kaldı.

Pandeminin yapamadığını sıcak havalar yaptı - Tıkla İzle

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Pandeminin yapamadığını sıcak havalar yaptıPandeminin yapamadığını sıcak havalar yaptı
Korona virüs (Kovid-19) tedbiri kapsamında normalleşme süreci içerisinde bulunan illerden Uşak'ta vatandaşlar sıcak hava nedeniyle dışarı çıkmak yerine evde kalmayı tercih etti.

Uşak'ta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar geçtiğimiz haftalarda ki gibi sokağa çıkmayı tercih etmedi. 35 dereceyi bulan sıcaklık dışarıya çıkanları bunaltırken, vatandaşlar güneş gören yerlerden kaçarak gölge alanlara sığındı. Kent'in en işlek caddesi İsmet Paşa Caddesi ve Ata Park boş kalırken şehirde araç trafiği ise yok denilecek kadar azaldı.

Banka işleri dolayısıyla sıcak havada dışarıya çıkmak zorunda kalan Pelin Karasu, sıcak havadan etkilendiğini belirterek eve gitmek istediğini belirtti.

Köksal Kılınç
 

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