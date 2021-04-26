Pandemiye rağmen ihracatı yüzleri güldüren karanfilin üretim alanı yüzde 80 arttı

Gül, elma, kiraz, lavanta ve domates üretimiyle önemli bir tarım altyapısına sahip olan Isparta, karanfil üretimiyle de dikkat çekiyor. Merkeze bağlı Deregümü köyünde üretilen karanfiller başta İngiltere ve Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Köyde pandeminin başladığı geçen yıl tereddütle dikimlerini yapan üretici, ihracattan memnun kalınca bu sene üretim alanını yüzde 80 arttırdı. Deregümü köyünde geçen yıl bin bin 300 dekar alanda karanfil üretilirken, bu sene dikim alanı 2 bin dekara çıktı. Seralarda hummalı çalışmalar sürerken, köyde karanfil dikimleri tamamlanmak üzere.

“Karanfilimizin yüzde 99'u ihraç oluyor”

Deregümü köyü muhtarı Ali Toprakçı, 2021 sezonu için karanfilleri toprak anayla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Bu yıl karanfil dikim alanının yüzde 80 arttığına dikkat çeken Toprakçı, “Geçen yıl 1300 dekar alanda karanfil üretimi yapıyorduk bu sene 2 bin dekar alanda üretim yapacağız. Karanfilimizin yüzde 99'u ihraç oluyor. Bu sezondan 300 milyon dal karanfil bekliyoruz. Bunları da Avrupa ülkelerine gönderiyoruz” dedi.

“Bu yıl dikim alanları yüzde 80 arttı”

Geçen sezon karanfil dikimleri yapılırken çiftçinin pandemin dolayı endişeli olduğunu belirten Ali Toprakçı, ihracatın üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Toprakçı, “Avrupa'da pandemiden dolayı dikimler olmadı. Dikimler olmadığı için Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri karanfil ihracatını köyümüzden sağladı. Bu nedenle bu yıl dikim alanları yüzde 80 arttı. Bu sene de pandemiden dolayı bir şey olamazsa Deregümü karanfilimiz dünya piyasasıyla buluşacak” dedi.

“Tanesi 40 sentten satıldı”

Muhtar Toprakçı, karanfillerin Avrupa ülkelerine 40 sentten ihraç edildiğini ifade ederek, “Ülkemize ciddi bir ihracat potansiyeli kazandırıyoruz. Bazen karanfil ihracatı Antalya üzerinden yapılıyor. Bu durum Antalya'ya puan yazıyor. Ama kışın Antalya'da üretilen karanfillerin devamı Isparta'dan Deregümü ovasından sağlanıyor. Bu da üretimin 12 ay devam etmesi anlamına geliyor” diye konuştu.

“3 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor”

Köyde karanfilin yanında domates üretimi de yapıldığına değinen Toprakçı, “İşsizliğin olduğu bu dönemde istihdama büyük katkı sağlıyoruz. Köyümüzde yaklaşık 3 bin 500 kişiye karanfil ve domates seralarında istihdam sağlanıyor. Ailelerini de hesaba katarsak yaklaşık 5-6 bin kişiye ekmek kapısı oluyor. Köyümüz her zaman olduğu gibi üretmeye ve üretirken de çevre köylere örnek olmaya devam ediyor. Seralarımız büyürken yakın köylerimiz Atabey ve İslamköy ovası da karanfil ve domates seralarıyla büyümeye başladı. Bu şekilde örnek olduğumuz için çok mutluyuz. Deregümü köyü her zaman üretmekten yana oldu. Çünkü üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur” ifadelerini kullandı.



Ali Serkan Aygün

