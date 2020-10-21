Pandemiyi bahane ederek 228 bin lira dolandırdılar

Yozgat il genelinde de son bir haftada meydana gelen üç ayrı dolandırıcılık olayında kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler “Bankadan arıyoruz pandemi nedeni ile görüşmelerimiz uzaktan bağlantı programı ile yapıyoruz" diyerek vatandaşların telefon ve bilgisayarlarına yükledikleri program ile banka hesaplarından toplamda 228 bin lira çekti.

Yozgat'ta ikamet eden Mustafa Kayıp isimli vatandaş, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne dolandırılma şikayeti ile başvuruda bulundu. Başvuru sonrası çalışmalarına başlayan emniyet güçleri başvuru sahibi Mustafa Kayıp'ın hesabından 28 bin TL'nin para başka bir hesaba para aktarıldığı bilgisine ulaştı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan operasyon sonrası 28 bin TL parayı dolandırılan şahıs bankada parayı çekmek üzere iken suçüstü yakalandı.

Dolandırıcıların pandemiyi bahana ederek kendisini ikna ettiğini belirten Mustafa Kayıp, “Ben kandım kimse kanmasın. Her taraf dolandırıcı dolu. Pandemiyi bahane ettiler, bende inandım ve hesabımdaki 28 bin TL'ye ulaştılar. Tüm birikimim gütmek üzere iken yakalandılar. Kimse bu tür kişilere itibar etmesin” dedi.

Kayıp, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Bir bankanın müşteri hizmetlerinden beni arayarak pandemi'den dolayı bankamızla görüntülü görüşmek için bir sistem indiriyoruz evden görüntü yapacaksınız benim hesaplarıma girdiler dolandırıldığımı anladım hemen bankayı arayarak şahısları İstanbul Ümraniye şubesinde yakalattırdım 28 bin 200 lira hesabımdan çektiler son andan dolandırıldığımı anladım. Beni pandemiden dolayı yeni bir program indirme konusundan bu şekilde girdiler hesabıma bizlerde inandık pandemi davasından müşteri hizmetlerinden dediklerinden dolayı insan ister istemez normal bir şekilde arıyorlar o şekilde kandırıyorlar bütün vatandaşlara diyeceğim bizleri aldattılar ve mümkün kadarıyla kanmasınlar inanmasınlar hep dolandırıcı dolmuş piyasa.”

Bahadır Muhlis Gökgül - Alpaslan Demir