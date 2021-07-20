Pandemiyi bahane ettiler, kaçak kurban kestiler

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirmek için hayvan pazarlarına ve belediyelerin belirlediği kesim alanlarına akın etti. Aşırı yoğunluktan dolayı Eyüpsultan Çobançeşme'de bulunan kurban pazarında kuyruk oluştu. Kesim sırasını beklememek ve kesime para vermek istemeyenler kurban pazarının karşında bulunan parkı tercih etti.

Eyüpsultan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kaçak kurban kesenlere idari para cezası uyguladı. Kurbanlık hayvanı belediyenin kesim alanında kestirdiklerini iddia eden kişiler, pandemiden dolayı parkta parçalamayı tercih ettiklerini söyledi.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş