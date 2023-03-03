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Panelvanı sollayan motosikletli, önündeki araca çarpıp yere savruldu

Panelvanı sollayan motosikletli, önündeki araca çarpıp yere savruldu
Panelvanı sollayan motosikletli, önündeki araca çarpıp yere savruldu

Ataşehir’de panelvan aracın sağından geçen motosiklet, yoldaki bir ticari araç ile karşı karşıya gelince duramayarak çarptı. Ticari araca çarptıktan sonra solundaki panelvan araca da çarpan motosikletli yere savruldu. Kaza anları başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de panelvanı sollayan motosikletli, önündeki ticari araca çarpıp yere savruldu - Tıkla İzle

Ataşehir'de meydana gelen kazada, Dudullu istikametinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü önündeki panelvan tipi aracı hızla geçtiği esnada yoldaki ticari araç ile karşı karşıya geldi. Hızını kesemeyen motosikletli, ticari araca çarptıktan sonra solunda bulunan panelvan araca da çarptı. Kaza yapan motosiklet sürücüsü yere savrulurken, kazaya tanık olan sürücüler ise araçlarından inerek motosikletlinin yardımına koştu.

Kaza anı yolda ilerleyen başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde panelvan aracı geçen motosikletli önündeki ticari araca duramayarak çarpıyor. Motosikletten düşen sürücü yere savruluyor.

Yasin Uğur

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