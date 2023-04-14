Panodan çıkan yangın paniğe neden oldu

Olay, Yeni Mahalle 889 sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartman girişinde yer alan pano bir anda alev aldı. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu Polise ve İtfaiye ekiplerine bildirdi. Panonun aşırı yüklenmeden dolayı ısınarak alev aldığı tespit edildi. Ekipleri elektriği keserken yangın Aydın BŞB Didim İtfaiye amirliği ekiplerince söndürüldü.

Hüseyin Çalışkan

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