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Pansiyonda kalan kadının şüpheli ölümü

Pansiyonda kalan kadının şüpheli ölümü
Pansiyonda kalan kadının şüpheli ölümü

Antalya’da 53 yaşındaki kadın, kaldığı pansiyon odasında ölü olarak bulundu.

Olay, Muratpaşa Mahallesi 563 sokaktaki bir pansiyonda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 gündür odasından çıkmayan Sevgi Demirci'yi (53) merak eden pansiyon görevlileri, kapıyı çalmalarına karşın açan olmayınca yedek anahtarla içeri girmek istedi. İddiaya göre, kilitli bir şekilde üzerinde anahtar bırakılınca kapı açılmadı. Bunun üzerine pencereden içeriye giren pansiyon görevlisi, Demirci'yi hareketsiz bir şekilde buldu. İhbarın üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaklaşık 15 gündür pansiyonda kaldığı öğrenilen Sevgi Demirci'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Suat Metin
 

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