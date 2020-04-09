İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pantolonu yamalı gönlü zengin amca konuştu

Pantolonu yamalı gönlü zengin amca konuştu
Pantolonu yamalı gönlü zengin amca konuştu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira destek veren 76 yaşındaki Ahmet Gözkara, "Devlet olmayınca biz olmayız, biz olmayınca devlet olmaz" dedi.

Pantolonu yamalı gönlü zengin amca konuştu - Tıkla İzle

Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyünde yaşayan 76 yaşındaki Ahmet Gözkara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira bağışladı. Gözkara 500 lirayı Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Jandarma ekipleri Ziraat Bankasına giderek parayı kampanya hesabına yatırıp bağış makbuzunu Ahmet Gözkara'ya teslim etti. Gözkara, "Sağ olun var olun devletimiz sağ olsun milletimiz var olsun" dedi. 

Aldığı bin lira yardım parasının 500 lirasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlayan Ahmet Gözkara, "Allah cümlemize sıhhat afiyet versin. Devletimize milletimize afiyet versin. Devlet olmayınca biz olmayız, biz olmayınca devlet olmaz. Bütün Türkiye geneline sıhhat dilerim. Çoluğuna çocuğuna kavuşmalarını beklerim. Biz evde üç kişiyiz, bugüne kadar tüm aldığım bayram paralarını yardıma veriyorum. Kendi aylığımdan da veriyorum. Kur'an kurslarına, Kızılay'a yardım yapıyorum Allah kabul etsin. Bu davranışı bütün geliri iyi olan kişilere tavsiye ederim" diye konuştu.

Recep Dikici

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.