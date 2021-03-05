Papa Francis, Bağdat'taki Süryani Katolik Kilisesi'ni ziyaret etti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyaretini sürdürüyor. Papa Francis, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yaptığı görüşmelerin ardından Bağdat'ta bulunan Süryani Katolik Kilisesi'ni ziyaret etti.

Papa Francis, Süryani Katolik Kilisesi'nde yaptığı konuşmada, 2010 tarihinde söz konusu kiliseye düzenlenen terör saldırısını kınayarak, “Burada 10 yıl önce gerçekleştirilen katliama değineceğim. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını hatırlarken, şiddet, savaş, nefret ve kan dökmenin dinle bağdaşmayacağını hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Papa konuşmasını sürdürürken, “Yarın Zikar'daki Ur kentinde dini grupların temsilcileri ile bir araya geleceğim. Hepsine dinin herkese hizmet etmek aracı olduğunu aktaracağım” dedi.

Süryani Katolik Kilisesi'ndeki piskopos, rahip, keşiş ve din adamları ile bir araya gelen Papa, Irak'ta farklı din, mezhep ve etnik grupların bulunmasının ayrımcılık yerine birleşmek için bir vesile olması gerektiğini vurguladı.

Süryani Katolik Kilisesi'ne 31 Ekim 2010 tarihinde düzenlenen terör saldırısında 52 kişi hayatını kaybetmişti.

Abdulkadir Hacıoğlu

