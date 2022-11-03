Papa Francis, Bahreyn'de

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Uluslararası Bahreyn Diyalog Forumu'na katılmak üzere Bahreyn'e geldi. Awali kentindeki Sakhir Hava Üssü'ne yerel saat 16.36'da iniş yapan Papa, ilk olarak Sakhir Kraliyet Sarayı'nda Bahreyn Kralı Hamad bin Isa Al Khalifa ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yerel yetkililere, sivil toplum temsilcilerine ve diplomatlara hitap eden Papa, Bahreyn anayasasına atıfta bulunarak, insan hakları ihlallerini ve idam cezasına değindi.

Dini özgürlüğün tam olması, eşit haysiyet ve eşit fırsatların her grup için somut olarak tanınması, hiçbir ayrımcılığın bulunmadığı ve insan haklarının ihlal edilmemesi için taahhütlerin sürekli olarak uygulanması gerektiğini belirten Papa, "Öncelikle yaşam hakkının, bu hakkın her zaman, cezalandırılanlar da dahil olmak üzere, güvence altına alınması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Arap Yarımadası'nı ikinci kez ziyaret eden Papa, Uluslararası Bahreyn Diyalog Forumu'nda konuşma yapacak. Konferansa dünyanın çeşitli yerlerinden 200'ün üzerinde dini liderin katılması bekleniyor.

Papa'nın 6 Kasım'da İtalya'nın başkenti Roma'ya dönmesi planlanıyor.

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