Papa: 'Pandemi, kaynakların adaletsiz dağıtımının değişmesi için bir fırsat'

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu toplantılarında ülke liderlerinin video mesaj yoluyla konuşmaları devam ederken, bugün Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis de toplantılara gönderdiği video mesaj ile katıldı. Papa, BM'ye ilk ziyaretinin beşinci yıl dönümünde yayınlanan mesajında örgütün 75. yıl dönümü hakkında "Örgütün devletler arasında birliğe ve tüm insanlık ailesine hizmetlerinin gelişerek sürmesi" temennisinde bulundu.

Korona virüs salgını nedeni ile dünyada mevcut olan ekonomik, sağlık ve sosyal sistemlerin sorgulandığına değinen Papa, "Salgın aslında bizi bir seçim yapmaya çağırıyor. Şimdi gerçekten önemli olanla gerekli olmayanı ayırma zamanı. Pandemi, kaynakların adaletsiz bir şekilde dağıtılması nedeniyle zengin ve yoksul arasındaki uçurumu genişleten yaşam tarzımızı ve ekonomik ve sosyal sistemlerimizi yeniden düşünmek ve dönüştürmek için gerçek bir fırsat sunabilir" ifadelerini kullandı. Papa Francis, "Bir krizden asla olduğumuz gibi çıkmayız. Ya daha iyi oluruz ya da daha kötü çıkarız. Bu nedenle, bu kritik noktada ortak evimizin ve ortak projemizin geleceğini yeniden düşünmek görevimizdir” dedi.

Korona virüs aşısının adaletli erişimi için siyasi aktörlere ve özel sektöre çağrıda bulunan Papa, "Birileri ayrıcalıklı olması gerekiyorsa, bu en yoksul ve en savunmasız kişiler olmalıdır" ifadelerini kullandı. Papa, ayrıca pandemi sırasında eğitimin sekteye uğraması nedeniyle çocuk işçi sömürüsünün arttığına dikkat çekti.

"Güvensizlik iklimine son verilsin"

Papa Francis, dünyada çok taraflılığın giderek çöktüğü uyarısından bulunarak küresel "güvensizlik iklimi" olarak adlandırdığı duruma bir son verilmesi çağrısında bulundu. Papa, "Şu anda, yeni askeri teknolojilerin gelişmesi nedeniyle çok daha ciddi bir çok taraflılık erozyonuna tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı. Uluslararası yaptırımların sivil nüfuslara zarar verdiğini savunan Papa, "Mevcut güvensizlik iklimine son vermemiz gerekiyor" dedi.

"Askeri harcamalar kaynak israfı"

Nükleer silahsızlanma çağrısında bulunan Papa Francis, "Kişisel ve ulusal güvenliği silah bulundurmaya bağlayan sapkın mantığı ortadan kaldırmalıyız" ifadelerini kullanarak, askeri harcamaları "Halkların bütünsel gelişimine fayda sağlamak ve doğayı korumak için daha iyi kullanılabilecek değerli kaynakların israfı" sözleriyle eleştirdi.

Burak Ortahamamcılar