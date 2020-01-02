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Papa skandal hareketi için özür diledi

Papa skandal hareketi için özür diledi
Papa skandal hareketi için özür diledi

Papa Francis, yılbaşı kutlamaları sırasında elini çeken kadından kurtulmak için kadının eline vurduğu skandal hareketinin ardından özür diledi.

Yılbaşı kutlamalarında Papa’dan skandal - Tıkla İzle

Yılbaşı günü Vatikan'da bulunan Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalara katılan Papa Francis, selamlama sırasında elini sertçe çekiştiren kadından kurtulmaya çalışırken kadının eline vurmasıyla dünya gündemine oturmuştu.

Sosyal medyada da çok tartışılan konuda bazıları Papa'yı haklı bulmuş, bazıları ise Papa'nın hareketini saygısız ve kaba bulmuştu. Gelen tepkilerin ardından Papa Francis dün Vatikan'daki Angelus duası sırasında yaptığı konuşmada, yılbaşı günü yaptığı hareket için özür diledi. Papa, “Zaman zaman sabrımızı kaybediyoruz. Buna ben de dahilim. Yılbaşı günü yaptığım kötü hareketten dolayı özür diliyorum” açıklamasında bulundu.

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