Papara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri finansal çözümleri ile ses getirdi

Papara, 2016 yılında kullanımı basit ve kolay ürünlerle finansal kapsayıcılığı tabana yayarak sektörde herkesin var olmasını amacıyla yola çıktı. Ücretsiz bir hesap ve ücretsiz bir kart ile finansal hizmetlerden toplumdaki herkesin faydalanmasını, 7/24 ücretsiz para transferi yapılmasını ve diğer tüm finansal hizmetlerin kolayca gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Finansal hizmetlerde kısıtlamaları kaldırdık

Kullanıcılarının daha önceden alışık olduğu, geleneksel banka tecrübelerine yeni bir deneyim sunan Papara, zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırıyor. EFT saati ile uğraşmadan 7 gün 24 saat ücretsiz para transferi ile kullanıcılarını kolaylık sunan Papara, finansal sektöre yeni bir ivme kazandırıyor. Kişilerin bir banka hesabı olmasa bile finansal hizmetlerden faydalanabilmesini ve sektörde var olabilmelerini sağlıyor. Sunduğu ücretsiz hesap ve kartlar ile akla gelebilecek tüm finansal çözümleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Finansal çözümlere ek, tüketici toplum yapısında kullanıcılarını düşünerek bütçe yönetimi yapmalarını, borçlanmadan harcamalarını ve hatta harcarken kazanmalarını sağladığını ifade eden Papara'nın CEO'su Ahmed Faruk Karslı yaptığı açıklamada, “Amacımız finansal kapsayıcılığı artırarak herkesin finansal hizmetlerden eşit bir şekilde faydalanabilmesi. Değişen harcama rutinlerinde kimsenin geri planda kalmasını istemiyoruz. Eşsiz bir kullanıcı deneyimi yaşatmak için de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.

“Her iki haftada bir yeni özellik çıkarıyor, finansal çözümler sunuyoruz”

İki haftada bir yeni özelliklerle birlikte kendilerini geliştirdiklerini de ifade eden Ahmed Faruk Karslı, “Kullanıcı deneyimine odaklanan Papara'da, her geçen gün yeni bir özellik çıkıyor. Kullanıcılarının Bölüştür özelliği ile harcamalarını paylaşmasını, döviz transferi yapabilmesini, kripto para borsalarına para gönderebilmesini, ayrıntılı grafiklerle harcamalarını takip edilmesini, Para İste özelliği ile kolayca para isteyebilmesini, faturalarını ödeyebilmesini, Oyun & E pin ödemelerini yapabilmesini ve daha birçok finansal ihtiyaçlarını kolayca gerçekleştirebilmesini sağlıyor” şeklinde konuştu.

QR kod ile de kolayca ödeme alınıp/yapılmasını sağladıklarını da söyleyen Karslı, “Ödeme yöntemlerinde kullanıcılara yeni bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Hem temassız hem de güvenli QR kod ile ödemeyi küçük işletmelere de tanıtarak ve QR'ın kullanım alanını genişleterek topluma kazandırmak için düzenli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Kazanan kullanıcı olmalı

Karslı ayrıca sağladıkları hizmetlere ek, kazananın kullanıcı olması gerektiğini savunduklarını vurgulayarak, “Papara, Cashback Programı ile kullanıcılarının harcarken de kazanmasına olanak tanıyor. Pandemi döneminde tüm eczanelerde Papara Card'lı harcamaların yüzde 50'sini anında nakit kazandırmanın yanı sıra, Netflix, Spotify, YouTube, Martı, Kahhve.com, Meditopia, bkmkitap, Kunduz, armut, CarrefourSA, Teknosa, Yolcu360, Lidyana, İstegelsin, GittiGidiyor, n11.com, Boyner ve Morhipo gibi markalarla yapılan anlaşmalar sayesinde kullanıcılarının anında nakit kazanmasını sağlıyor. 2021 yılında Cashback ile anlaşma yaptığımız markaları daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz. Günün sonunda kazananın kullanıcı olmasını ve finansal anlamda eşsiz deneyimleri Papara ile yaşamalarını istiyoruz” dedi.