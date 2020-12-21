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Papaz'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a sert tepki

Papaz'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a sert tepki
Papaz'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a sert tepki

Dağlık Karabağ'daki hezimetinin ardından istifası istenen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, elini sıkmayan Papaz tarafından taziye için gittiği kiliseden kovuldu.

Papaz'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a sert tepki - Tıkla İzle

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul ettiği Dağlık Karabağ Anlaşmasına imza attıktan sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a tepkiler sürüyor. Ermenistan halkının istifasını istediği Başbakan Paşinyan, Ermeni askerleri için Sisian Aziz Grigor Kilisesi'nde düzenlenen taziyeye katıldı. Paşinyan, mum yaktıktan sonra kilisedeki papaza yaklaştı ve elini sıkmaya çalıştı. Ancak tokalaşmayı reddeden Papaz, Paşinyan'dan kiliseyi terk etmesini istedi. Paşinyan itiraz etmeden kiliseden ayrıldı.

Nikol Paşinyan, Gorus ve Gafan'a giremedi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bölgedeki Gorus ve Gafan kentlerini ziyaret etmesi planlanıyordu. Ancak Gorus ve Gafan şehirlerine gidemeyeceğini söyleyen Paşinyan, söz konusu şehirlere düzenlenecek ziyaretin şehir sakinleri tarafından yolların kapatılması nedeniyle gerçekleşmediğini ifade etti.

Kamil Nadirli

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