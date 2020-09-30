İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Papiss Cisse, İstanbul'a geldi

Papiss Cisse, İstanbul'a geldi
Papiss Cisse, İstanbul'a geldi

Samatta'nın ardından bir golcü transferi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için Teknik Direktör Erol Bulut'un eski öğrencisi Cisse'yi İstanbul'a davet etti. Saat 17.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen 35 yaşındaki Senegalli golcü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu an bir anlaşma yok. Fenerbahçe ile görüşmeye geldim. Erol Bulut'la çalışmayı çok isterim. Sezon öncesi kamp yapmamamın bir önemi yok. Her şey yarın belli olacak. Eski takımım Aytemiz Alanyaspor'da çalıştığım Erol Bulut'la telefonda görüştüm. Umarım yarın prosedürlerin ardından imzalar atılır" açıklamasını yaptı.

Tuncer Cengiz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.