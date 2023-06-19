

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Papua Yeni Gine'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Doğu Sepik eyaletinden yer alan Angoram İlçesinin 99 kilometre doğu güneydoğusunda yaklaşık 22 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.

Depremde can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı yapılmadı.

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