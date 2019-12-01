Para bozdurmak için kuaförden çıkan çocuğa otomobil çarptı

Kaza, Cuma günü saat 21.00 sıralarında Esenler Atışalanı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ağabeyinin çalıştığı kuaför dükkanından para bozdurmak için çıkan Ahmet C. (10) yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada bir otomobil aniden koşarak yola çıkan çocuğa çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen çocuğun yardımına koşarak, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu en yakın hastaneye kaldırırken, polis ise olay yerinde çalışma yaptı. Kaza sonrası olay yerinde çocuğun ayakkabıları kaldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Çocuğa çarpan aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çocuğa aracın çarptığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, caddede çift şeritli trafiğin aktığı ve bu sırada çocuğun yolun karşısına geçmek için yola çıktığı ve sonrasında aracın çarptığı görülüyor.

Vedat Bayraktar

