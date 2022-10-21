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Para çalıp kaçan zanlıyı vatandaşlar yakaladı

Para çalıp kaçan zanlıyı vatandaşlar yakaladı
Para çalıp kaçan zanlıyı vatandaşlar yakaladı

Adana’da dövi bürosundan çıkan bir kişinin parasını çalıp kaçmak isteyen zanlı, vatandaşlar tarafından yakalandı. Yola saçılan parayı da yine vatandaşlar topladı.

Para çalıp kaçan zanlıyı vatandaşlar yakaladı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay saat 14.00 civarında merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı adam döviz bürosundan çıktıktan sonra Ozan O. tarafından çantası çalındı. Zanlı kaçarken vatandaşlar onu fark edip kovaladı. Ozan O. kaçarken çantayı da atınca içindeki paralar yola saçıldı. Vatandaşlar bir süre sonra refüjde zanlıyı yakalayıp polise haber verdi. Yoldan geçenler de yaşlı adama yardım ederek paralarını toplayıp teslim etti.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade

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