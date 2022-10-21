Para çalıp kaçan zanlıyı vatandaşlar yakaladı

Edinilen bilgiye göre, olay saat 14.00 civarında merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı adam döviz bürosundan çıktıktan sonra Ozan O. tarafından çantası çalındı. Zanlı kaçarken vatandaşlar onu fark edip kovaladı. Ozan O. kaçarken çantayı da atınca içindeki paralar yola saçıldı. Vatandaşlar bir süre sonra refüjde zanlıyı yakalayıp polise haber verdi. Yoldan geçenler de yaşlı adama yardım ederek paralarını toplayıp teslim etti.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade

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