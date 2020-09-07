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Para dolu zırhlı araç kaza sonrası taklalar attı: 7 yaralı

Para dolu zırhlı araç kaza sonrası taklalar attı: 7 yaralı
Para dolu zırhlı araç kaza sonrası taklalar attı: 7 yaralı

Denizli’de zırhlı banka transfer aracı, otomobille çarpıştı. Taklalar atan zırhlı aracın içindeki paralar etrafa saçılırken, 7 kişi yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Pamukkale Mahallesi'ndeki bankalardan para toplayan zırhlı transfer aracı kent merkezine doğru seyir halindeyken, Fırat K. idaresindeki 45 SC 7871 plakalı Renault marka otomobil kavşakta duramayınca zırhlı para transfer aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile zırhlı araç taklalar attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fırat K. idaresindeki otomobilde bulunan 5 aylık bebeği, eşi ve iki kuzeni sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Taklalar atan zırhlı araçta ise sürücü Hüseyin Görgülü ayakta muayene edilirken güvenlik görevlilerinden Kadir Hız, araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu belinde platin takılı olduğu öğrenilen Hız, sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. İki araçta toplamda 7 kişi yaralı olarak çevre hastanelere sevk edildi.

Paralar etrafa saçıldı

Taklalar atan zırhlı araç içerisinde bulunan paralar ise etrafa saçıldı. Araç içerisinde bulunan paralar sonrada bölgeye gelen bir başka zırhlı araca sevk edildi. Görevliler ise etrafa saçılan paraları topladı. Zırhlı araçta sac içine sıkışan para ve telefon ise itfaiye ekiplerinin zırhı kesmesi ile çıkarıldı. Görevliler ise etrafta bir süre para aradı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat

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