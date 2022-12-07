Para ödememek için saçını koparıp yemeğe koydu, o anlar kameralara yansıdı

Olay, kent merkezinde bulunan Köfteciler Sokağı'ndan bulunan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, köfteci dükkanında yemek yiyen bir şahıs, karnını doyurduktan sonra saçından kopardığı kılları yemeğin içine koydu. Ardından iş yerinde çalışan ustayı yanına çağıran vatandaş, saç çıktığını söyleyerek para ödemeden iş yerinden ayrıldı. Yaptıkları yemekten emin olan iş yeri sahipleri, vatandaşın iş yerinden ayrılmasından sonra güvenlik kameralarını inceledi. İş yeri sahipleri, vatandaşın saçından kopardığı kılları yemeğin içine koyduğunu görünce şoka girdi. Olay aynı zamanda Kemal Sunal'ın rol aldığı Meraklı Köfteci filmindeki sahneyi akıllara getirdi.

Yakup Sağlam - Rıdvan Yeşilırmak



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