İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çaldılar

Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çaldılar
Para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çaldılar

Isparta’da para ve kömür yardımı bahanesiyle yaşlı çiftin 29 bin lirasını çalan şüpheliler Afyonkarahisar'da yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar Kasabası Ulu Mahallesi'nde 16 Haziran günü yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara para ve kömür yardımı bahanesiyle Ş.A. ve D.A.A. isimli mağdurlara ait evden hırsızlık yapıldı. Olayın ardından Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Jandarma dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT), Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Şarkikarağaç İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ile koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler O.B. ve R.E., Afyonkarahisar'da müştekilerden çalmış oldukları 29 bin TL ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Levent Doğan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.