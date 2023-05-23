Para yüzünden tartıştığı otopark görevlisini aracıyla ezdi: O anlar kamerada

Olay, 10 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Azerbaycan uyruklu bir şahıs, otopark görevlisiyle para yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetiyle şahıs, otomobiliyle görevliyi ezdi. Görevli kanlar içerisinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar ise sürücüyü darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, ağır yaralanan İbrahim G. isimli otopark görevlisini hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan otopark görevlisi İbrahim G. hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Tural M. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Öte yandan yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün otopark görevlisini otomobiliyle ezdiği ardından çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildiği görüldü.

Sadık Kahraman - Erdal Can İçelli



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