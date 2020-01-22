Paraguay Devlet Başkanı 'dang humması'na yakalandı

Paraguay Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in dang humması hastalığına yakalandığı açıklandı. Doktorlar Benitez'e ilk etapta 48 saat dinlenmesini tavsiye etti. Mazzoleni düzenlediği basın toplantısında, "Dang ne coğrafi bölgeyi ne de sosyoekonomik düzeyi ayırt etmiyor. Tüm insanları etkileyebiliyor. Başkan çok iyi durumda. Dang bulaştığına dair kan testinin sonucuna sahibiz" dedi.

Sağlık Bakanı Mazzoleni ayrıca, Devlet Başkanı Benitez'e bulaşan dang türünün, salgının türü olan serotip 4 olduğunu açıkladı. Benitez'in 48 saat boyunca kontrol altında tutulacağını belirten Mazzoleni, "Bu kontrol süresi virüsün evrimine ve Başkan'ın ne kadar zamanda yeniden görevine dönebilir olduğuna bağlı olarak belirlenecek" diye konuştu.

Paraguay Devlet Başkanı Benitez, dün katıldığı bir etkinliği terk etmek zorunda kalmıştı. Yapılan ilk açıklamada, "Hiçbir zaman bilincini kaybetmedi. Sadece uykuluydu. Şu anda semptomlar bulaşıcı bir hastalık öngörüyor. Sonuçları bekliyoruz" denilmişti. Benitez'in, "hafif genel halsizlik" ve 38.8 derece ateş ile hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

Dang humması nedir?

Dang ateşi tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalıktır. Kırılmış gibi kemik ağrılarına neden olduğu için "kırık kemik humması" olarak da bilinir. Etkeni flavivirüs ailesinden Dang virüsüdür. Dang virüsünün bilinen 4 tipi vardır. Bir tipiyle hastalık geçirenler diğer tipleriyle de tekrar hastalanabilirler.

Serkan Bayar

