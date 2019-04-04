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Paraguay'da sel felaketi: 20 bin kişi etkilendi

Paraguay'da sel felaketi: 20 bin kişi etkilendi
Paraguay'da sel felaketi: 20 bin kişi etkilendi

Paraguay’da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinden 20 bin ailenin etkilendiği, başkent Asuncion’da acil durum ilan edildiği belirtildi.

Paraguay genelinde 2 haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle ülkeyi ikiye bölen Paraguay Nehri'nin taştığı belirtildi. Başkent Asuncion'da sel nedeniyle 90 günlük acil durum ilan edildi. Bölgede yaşayanların sular altında kalan evlerinden eşyalarını çıkarmaya çalıştığı, bazı bölgelerde su taşkınları nedeniyle botlarla yolculuk yapıldığı belirtildi. Yardım malzemelerini taşıyan tırların ise ulaşımda zorluk yaşadığı öğrenildi.
Paraguay Ulusal Acil Durum Bakanı Joaquin Roa, yağışların hafta boyunca devam edeceğini ifade etti.  

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